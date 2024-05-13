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ケンジントン無線トラックボール【ほぼ未使用】
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￥2590税込
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商品の詳細
閲覧ありがとうございます。
ケンジントンのトラックボールです。
よろしくお願いします。
エキスパートマウスワイヤレストラックボール
SKU:K72359
OS:
ChromeOS,macOS,Windows
互換性:
macOS10.9以上,Windows7以上,ChromeOS44or以上,macOS10.8,macOS10.9,macOSX10.10orabove,macOSX10.11,MacOS10.13以上,Windows7,Windows8,Windows8.1,Windows10
機能:
左右対称デザイン（右利き、左利き用）,自動ウェイク/スリープ,ワイヤレスUSBレシーバーストレージ
ワイヤレスタイプ:
2.4Ghz,BluetoothLE
※大変申し訳ございませんが値引き交渉には応じかねますのでご了承のほどよろしくお願いいたします。
ケンジントンのトラックボールです。
よろしくお願いします。
エキスパートマウスワイヤレストラックボール
SKU:K72359
OS:
ChromeOS,macOS,Windows
互換性:
macOS10.9以上,Windows7以上,ChromeOS44or以上,macOS10.8,macOS10.9,macOSX10.10orabove,macOSX10.11,MacOS10.13以上,Windows7,Windows8,Windows8.1,Windows10
機能:
左右対称デザイン（右利き、左利き用）,自動ウェイク/スリープ,ワイヤレスUSBレシーバーストレージ
ワイヤレスタイプ:
2.4Ghz,BluetoothLE
※大変申し訳ございませんが値引き交渉には応じかねますのでご了承のほどよろしくお願いいたします。
商品の説明
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