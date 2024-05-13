商品の詳細

ルーフェン 生ゴミ乾燥機



購入時期▶︎1年前



使用回数▶︎5回程度





購入して数回使いましたが、置き場所など

合わなかったので使われる方にお譲りします。



臭いなどついていませんが、本体に上面とバスケットのふちに黒いスレがあります。

中古品、自宅保管にご理解のある方よろしくお願いします。