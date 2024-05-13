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ルーフェン 生ゴミ乾燥機
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￥15330税込
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商品の詳細
ルーフェン 生ゴミ乾燥機
購入時期▶︎1年前
使用回数▶︎5回程度
購入して数回使いましたが、置き場所など
合わなかったので使われる方にお譲りします。
臭いなどついていませんが、本体に上面とバスケットのふちに黒いスレがあります。
中古品、自宅保管にご理解のある方よろしくお願いします。
購入時期▶︎1年前
使用回数▶︎5回程度
購入して数回使いましたが、置き場所など
合わなかったので使われる方にお譲りします。
臭いなどついていませんが、本体に上面とバスケットのふちに黒いスレがあります。
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商品の説明
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