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ルーフェン　生ゴミ乾燥機

ルーフェン

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商品の詳細

ルーフェン　生ゴミ乾燥機

購入時期▶︎1年前

使用回数▶︎5回程度


購入して数回使いましたが、置き場所など
合わなかったので使われる方にお譲りします。

臭いなどついていませんが、本体に上面とバスケットのふちに黒いスレがあります。
中古品、自宅保管にご理解のある方よろしくお願いします。

商品の説明

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