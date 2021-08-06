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Kobo Elipsa Pack kobo 電子書籍
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商品の詳細
中古ですが目立つ傷みはありません
純正ケースが重いので軽量の写真ケースもついてきます。
中古ですので細かな点が気になる方は購入ご遠慮ください
純正ケースが重いので軽量の写真ケースもついてきます。
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商品の説明
N604-KJ-BK-S-BU 電子書籍リーダー Kobo Elipsa Pack ミッドナイト ...
楽天 N604-KJ-BK-S-BU 電子書籍リーダー Kobo Elipsa Pack ...
楽天KOBO|電子書籍リーダー Kobo Elipsa Pack|HARDOFFオフモール（オフモ）|2032280000101512
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