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ThinkPad KT-1255 Bluetoothキーボード

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ThinkPad KT-1255 Bluetoothキーボード
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商品の詳細

・TrackPoint内蔵
・Bluetooth3.0接続
・充電可能バッテリー内蔵（MicroUSB）
・1回の充電で1ヶ月以上使用可能（使用に基づき変化）
・NFCタグによるペアリング可能（キーボード左下隅）※写真2枚目です
付属品：
・純正MicroUSB充電用ケーブル(1.5m)あり

商品の説明

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