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商品の詳細

2週間前に購入してバイト等で忙しかったため使用期間は3〜4日しか使ってないです。
マウスソールはeスポーツタイガーの凡用丸型
コアパッドのマウスソール未使用もついてます。
箱もマウスも状態は未使用レベルで綺麗です。
付属品全てついてます

商品の説明

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