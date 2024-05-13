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商品の詳細

2週間前に購入してバイト等で忙しかったため使用期間は3〜4日しか使ってないです。

マウスソールはeスポーツタイガーの凡用丸型

コアパッドのマウスソール未使用もついてます。

箱もマウスも状態は未使用レベルで綺麗です。

付属品全てついてます