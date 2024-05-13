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【値下げ】APPLE MAGIC KEYBOARD-US MLA22LL/A

商品の詳細

APPLEMAGICKEYBOARD-US



BLUETOOTH有

PLATFORM:COMPUTER

color:SILVER

充電式



#Apple

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2022年にアップル表参道で購入し、2,3回使用した後自宅保管となります。



Lightningケーブルは付いていません。

値下げ不可とさせていただきます。