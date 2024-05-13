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【値下げ】APPLE MAGIC KEYBOARD-US MLA22LL/A
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商品の詳細
BLUETOOTH有
PLATFORM:COMPUTER
color:SILVER
充電式
#Apple
#APPLE
2022年にアップル表参道で購入し、2,3回使用した後自宅保管となります。
Lightningケーブルは付いていません。
値下げ不可とさせていただきます。
商品の説明
純正】 Magic Keyboard (英語配列) MLA22LL/A アップル｜Apple 通販 ...
Magic Keyboard - 英語（US） - Apple（日本）
Apple Magic Keyboard US配列 MLA22LL/A - PC周辺機器
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