【値下げ】APPLE MAGIC KEYBOARD-US MLA22LL/A

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アップル

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商品の詳細

APPLEMAGICKEYBOARD-US

BLUETOOTH有
PLATFORM:COMPUTER
color:SILVER
充電式

#Apple
#APPLE

2022年にアップル表参道で購入し、2,3回使用した後自宅保管となります。

Lightningケーブルは付いていません。
値下げ不可とさせていただきます。

商品の説明

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