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HERCULES PC Stand ラップトップスタンド

Bterse

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HERCULES PC Stand ラップトップスタンド
HERCULES PC Stand ラップトップスタンド
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

何段階かの高さ設定と傾斜の自由設定が特徴の
ハーキュレスパソコンスタンド、折りたたみ式

重さがある分、高さを出しても安定して作業可能です。

フォルダブル
ポータブル


タイプ···パソコンスタンド

商品の説明

HERCULES PC Stand ラップトップスタンド
HERCULES (ハーキュレス) ラップトップスタンド DG400B

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