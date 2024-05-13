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QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
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￥2765税込
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商品の詳細
新品未開封
QSW-01H-WスマートウォッチクロノウェアQriom（キュリオム）
商品の特徴
素材とデザイン、機能のこだわり。各種の信頼性試験に耐えたスマートウォッチ
■【10個の機能搭載】メッセージ、心拍、睡眠、歩数計、トレーニング、天気、ストップウォッチ、座りすぎアラーム、アラーム、各種設定
対応OS：iOS8.0以上/Android5.1以上
■充電時間3時間
稼働時間7日間
■ブルートゥースで専用アプリと連動
防塵防水：IP67
■お好みの文字盤を選べる！
選べる3つのアナログとデジタル文字盤
■毎日の睡眠の質、毎日の活動量がみえる！
スマートフォンの着信を見逃さない！
■付属品
専用充電座付きケーブル
■サイズ
幅51×奥260×高さ170mm
■重量
約40g
QSW-01H-WスマートウォッチクロノウェアQriom（キュリオム）
商品の特徴
素材とデザイン、機能のこだわり。各種の信頼性試験に耐えたスマートウォッチ
■【10個の機能搭載】メッセージ、心拍、睡眠、歩数計、トレーニング、天気、ストップウォッチ、座りすぎアラーム、アラーム、各種設定
対応OS：iOS8.0以上/Android5.1以上
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稼働時間7日間
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防塵防水：IP67
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専用充電座付きケーブル
■サイズ
幅51×奥260×高さ170mm
■重量
約40g
商品の説明
スマートウォッチ クロノウェア IP67防水 iPhone/Android対応
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