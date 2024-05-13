QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）

商品の詳細

新品未開封



QSW-01H-WスマートウォッチクロノウェアQriom（キュリオム）



商品の特徴

素材とデザイン、機能のこだわり。各種の信頼性試験に耐えたスマートウォッチ



■【10個の機能搭載】メッセージ、心拍、睡眠、歩数計、トレーニング、天気、ストップウォッチ、座りすぎアラーム、アラーム、各種設定

対応OS：iOS8.0以上/Android5.1以上



■充電時間3時間

稼働時間7日間



■ブルートゥースで専用アプリと連動

防塵防水：IP67



■お好みの文字盤を選べる！

選べる3つのアナログとデジタル文字盤



■毎日の睡眠の質、毎日の活動量がみえる！

スマートフォンの着信を見逃さない！



■付属品

専用充電座付きケーブル



■サイズ

幅51×奥260×高さ170mm



■重量

約40g