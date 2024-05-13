  • QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
  • 当日発送
  • 送料無料

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）

Sterse

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.4238件）07
販売価格 ：

2765税込

獲得ポイント ：
238ポイント

商品がカートに追加されました
QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

新品未開封

QSW-01H-WスマートウォッチクロノウェアQriom（キュリオム）

商品の特徴
素材とデザイン、機能のこだわり。各種の信頼性試験に耐えたスマートウォッチ

■【10個の機能搭載】メッセージ、心拍、睡眠、歩数計、トレーニング、天気、ストップウォッチ、座りすぎアラーム、アラーム、各種設定
対応OS：iOS8.0以上/Android5.1以上

■充電時間3時間
稼働時間7日間

■ブルートゥースで専用アプリと連動
防塵防水：IP67

■お好みの文字盤を選べる！
選べる3つのアナログとデジタル文字盤

■毎日の睡眠の質、毎日の活動量がみえる！
スマートフォンの着信を見逃さない！

■付属品
専用充電座付きケーブル

■サイズ
幅51×奥260×高さ170mm

■重量
約40g

商品の説明

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
スマートウォッチ クロノウェア IP67防水 iPhone/Android対応

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
dショッピング |スマートウォッチ クロノウェア 腕時計 活動量計 心拍 ...

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
商品情報_スマートウォッチ クロノウェア | 山善の商品情報サイト ...

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
【新品送料込】Qriom クロノウェア スマートウォッチ QSW-01H 山善

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
スマートウォッチ クロノウェア 腕時計 活動量計 の通販 価格10978円 ...

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
dショッピング |スマートウォッチ クロノウェア 腕時計 活動量計 心拍 ...

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
dショッピング |スマートウォッチ クロノウェア 腕時計 活動量計 心拍 ...

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
山善 - 新品 山善 キュリオム スマートウォッチ クロノウェア ...

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
新品未開封 スマートウォッチ クロノウェア QSW-01H ホワイトの通販 by ...

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
新品 山善 キュリオム スマートウォッチ クロノウェア メーカー保証付き

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
日本製新品 QRIOM スマートウォッチ CHRONOWEAR 2 QSW-02H コジマ ...

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
CHRONOWEARの値段と価格推移は？｜1件の売買データからCHRONOWEARの ...

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
スマートウォッチ買取！スマートウォッチを売るならリサイクルショップ ...

QSW-01H-W スマートウォッチ クロノウェア Qriom（キュリオム）
山善 - 新品 山善 キュリオム スマートウォッチ クロノウェア ...

家電・スマホ・カメラ・その他・その他のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ