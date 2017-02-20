- 当日発送
- 送料無料
EFIブート対応GTX680 4GB Mac Pro 2008-2012対応
- 販売価格 ：
-
￥5640税込
- 獲得ポイント ：
- 378ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
MacEFIブートに対応したBIOS書き換え済みグラフィックボードGTX680「メモリ4GB」のものです。
起動時リンゴマークが出ます。
MacPro2008-2012に使用可能。
動作確認済みマシンとの相性などによる返品はご遠慮ください。
#EFIブート対応
#Montereyまで対応
起動時リンゴマークが出ます。
MacPro2008-2012に使用可能。
動作確認済みマシンとの相性などによる返品はご遠慮ください。
#EFIブート対応
#Montereyまで対応
商品の説明
GTX680 4GB MacPro 2008 2009 2010 2012 用 ELSA GeForce リファレンス ...
国際ブランド EFIブート対応GTX680 4GB Mac Pro 2008-2012対応 ...
MacPro EFIブート可能 PALiT GeForce GTX680 4GB 定格 NE5X680010G2 ...
国際ブランド EFIブート対応GTX680 4GB Mac Pro 2008-2012対応 ...
国際ブランド EFIブート対応GTX680 4GB Mac Pro 2008-2012対応 ...
国際ブランド EFIブート対応GTX680 4GB Mac Pro 2008-2012対応 ...
中古】1058MHz GeForce GTX680 4GB for MacPro EFIブート可能 ELSA ...
国際ブランド EFIブート対応GTX680 4GB Mac Pro 2008-2012対応 ...
GTX680 4GB MacPro 2008 2009 2010 2012 用 ELSA GeForce リファレンス ...
国際ブランド EFIブート対応GTX680 4GB Mac Pro 2008-2012対応 ...
NVDIA GeForce GTX 680 (METAL対応 ) 2GB asus製 Mac Pro 2008 2009 ...
APPLE Mac Pro 2010 GTX680 EFI書き換え-
MacPro最強最速化計画 NO.2 GPU/4GB】MacPro2008～12用 グラフィック ...
EFIブート可 GeForce GTX 680 レビュー！ Mac Pro Early 2008 | 禁断の果実