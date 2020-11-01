lianli O11 Dynamic razer edition

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

1年程使用していましたが買い替えの為出品します。

動作は問題ありませんでした。

PCパーツをころころ変えていたのでカバー取り外しをよくしていたのでケースに多少傷があります。

拭き掃除をして発送致します。

付属品は写真をご確認ください。

ネジは足りないってことはないですが

買った時より少ない可能性があります。

1枚目の外箱にプチプチを巻いて発送します。

強化ガラスの為、運送中の破損、すり替え防止の為返品等は受け付ません。

↑をご確認の上ご購入よろしくお願い致します。