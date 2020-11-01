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Lianli O11 DYNAMIC RAZER Edition

レイザー

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Lianli O11 DYNAMIC RAZER Edition
Lianli O11 DYNAMIC RAZER Edition
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商品の詳細

1年程使用していましたが買い替えの為出品します。
動作は問題ありませんでした。
PCパーツをころころ変えていたのでカバー取り外しをよくしていたのでケースに多少傷があります。
拭き掃除をして発送致します。
付属品は写真をご確認ください。
ネジは足りないってことはないですが
買った時より少ない可能性があります。
1枚目の外箱にプチプチを巻いて発送します。
強化ガラスの為、運送中の破損、すり替え防止の為返品等は受け付ません。
↑をご確認の上ご購入よろしくお願い致します。

商品の説明

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