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西松屋 SmartAngel ターン・レジェFIX-ST チャイルドシート

西松屋

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西松屋 SmartAngel ターン・レジェFIX-ST チャイルドシート
西松屋 SmartAngel ターン・レジェFIX-ST チャイルドシート
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

西松屋SmartAngelターン・レジェFIX-STチャイルドシート

★スマートエンジェル　ターンレジェfix

★状態　本体クッション共に目立つ大きな傷や汚れ
　　　　などはありません。全体的に綺麗です
　　　　

★商品サイズ★
【サイズ】
約W440×D570×H570mm
重量：約9.9kg
【素材】
本体：PP樹脂
カバー：ポリエステル100％
【特徴】
≪対象年齢≫
新生児〜4歳頃
≪適応体重≫
約2.5〜18kg未満

商品の説明

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