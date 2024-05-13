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西松屋 SmartAngel ターン・レジェFIX-ST チャイルドシート
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￥5265税込
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商品の詳細
西松屋SmartAngelターン・レジェFIX-STチャイルドシート
★スマートエンジェル ターンレジェfix
★状態 本体クッション共に目立つ大きな傷や汚れ
などはありません。全体的に綺麗です
★商品サイズ★
【サイズ】
約W440×D570×H570mm
重量：約9.9kg
【素材】
本体：PP樹脂
カバー：ポリエステル100％
【特徴】
≪対象年齢≫
新生児〜4歳頃
≪適応体重≫
約2.5〜18kg未満
★スマートエンジェル ターンレジェfix
★状態 本体クッション共に目立つ大きな傷や汚れ
などはありません。全体的に綺麗です
★商品サイズ★
【サイズ】
約W440×D570×H570mm
重量：約9.9kg
【素材】
本体：PP樹脂
カバー：ポリエステル100％
【特徴】
≪対象年齢≫
新生児〜4歳頃
≪適応体重≫
約2.5〜18kg未満
商品の説明
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