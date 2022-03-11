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Z690 TAICHI RAZER EDITION 新品
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商品の詳細
現在新品はほとんど出回ってなく貴重な1枚です。
Z690マザーボードは14世代IntelCPUをサポートしており、本商品はCPU無しでのBIOSアップデートも対応しており古いCPUをお持ちでなくとも最新CPUを使用可能です。
基本的な仕様は通常版Z690TAICHIと変わりません。
種類···マザーボード
商品の説明
ASRock マザーボード Z690 Taichi Razer Edition Intel シリーズ 第12世代 CPU (LGA1700) 対応 ATXマザーボード 【国内正規代理店品】
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