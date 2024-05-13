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10.5 INCH IPAD PRO SMART KEYBOARD
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￥2535税込
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商品の詳細
color:GRAY
韓国語のキーボードになります。
キーボードとしての使用は少なく、カバーとして使用していました。
キーボードは問題なく使用できます。
傷などが多少ある点、ご理解の上ご購入よろしくお願いします。
#Apple
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商品の説明
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