microsd マイクロSD カード 512GB 1枚★Sandisk正規品★

商品の詳細

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✅売るだけの販売者とは違います✅



数十種類のSDカードを試験し、高性能/高品質なものだけを厳選！



✔2000枚以上動作試験してきた実績と確かな知識で安心を提供します！





✅取引完了後も保証あり！✅



取引完了後に問題が出ても対応します！



・なんか挙動がおかしい…

・特定機器だけ動かない…

・読み書き速度が遅い…



どんな理由でも返品対応します！



✔当方が自信をもって優良品と判別したものを提供するからこその完全返品保証です。

※パッケージも保管をお願いします

※物理的な故障は対象外です

※返送料のご負担だけお願いします





✅確かな知識による安心のサポート✅



確かな知識があるからこそ、事前事後のQA対応も充実！気軽に問い合わせください！





✅注意喚起✅



「海外製SDカード」は容量偽装品の可能性があります！



❌容量OK⇒偽装されてます

❌フォーマットOK⇒偽装品も可能

❌読み書きOK⇒偽装品も32GB程度読み書き可能



また、海外製SDカードは約10%に何らかの不具合品があります！



✔海外製は必ず『全読み書き試験されたもの』をご購入ください





✅配送✅

防水のため袋に入れた上で発送します。

発送方法は販売情報をご確認ください。

普通郵便⇒メルカリ便は+150円となります。





✅備考✅

即購入OK、複数購入時のみ多少値引き可能です。



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