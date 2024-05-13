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Logicool gprox 青軸 G-PKB-002
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￥2406税込
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商品の詳細
一年前に購入し、半年程使用していました。
備品全て揃っております。(本体・ケーブル・キーキャッププラー・ステッカー)
直前まで使用していた為、動作環境等問題ありません。
LEDにも故障ありません。
※素人清掃のため、多少の埃や汚れ等あるかもしれません。
LogicoolG-PKB-002
PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
#LogitechInternational
#Logicool
#ゲーミングキーボード
種類···キーボード
ケーブル···有線
備品全て揃っております。(本体・ケーブル・キーキャッププラー・ステッカー)
直前まで使用していた為、動作環境等問題ありません。
LEDにも故障ありません。
※素人清掃のため、多少の埃や汚れ等あるかもしれません。
LogicoolG-PKB-002
PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK
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#Logicool
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種類···キーボード
ケーブル···有線
商品の説明
Logicool G ロジクール G PRO X ゲーミングキーボード テンキーレス 有線 GXスイッチ クリッキー 日本語配列 LIGHTSYNC RGB 着脱式ケーブル G-PKB-002 国内正規品 【 ファイナルファンタジーXIV 推奨周辺機器 】
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