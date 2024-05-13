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Logicool gprox 青軸 G-PKB-002

Jterse

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Logicool gprox 青軸 G-PKB-002
Logicool gprox 青軸 G-PKB-002
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商品の詳細

一年前に購入し、半年程使用していました。
備品全て揃っております。(本体・ケーブル・キーキャッププラー・ステッカー)
直前まで使用していた為、動作環境等問題ありません。
LEDにも故障ありません。

※素人清掃のため、多少の埃や汚れ等あるかもしれません。

LogicoolG-PKB-002

PLATFORM:COMPUTER
USB有無種類:USB2.0
color:BLACK

#LogitechInternational
#Logicool
#ゲーミングキーボード


種類···キーボード

ケーブル···有線

商品の説明

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