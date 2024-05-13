Logicool gprox 青軸 G-PKB-002

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在庫あり

商品の詳細

一年前に購入し、半年程使用していました。

備品全て揃っております。(本体・ケーブル・キーキャッププラー・ステッカー)

直前まで使用していた為、動作環境等問題ありません。

LEDにも故障ありません。



※素人清掃のため、多少の埃や汚れ等あるかもしれません。



LogicoolG-PKB-002



PLATFORM:COMPUTER

USB有無種類:USB2.0

color:BLACK



#LogitechInternational

#Logicool

#ゲーミングキーボード





種類···キーボード



ケーブル···有線