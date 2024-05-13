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ELSA　エルザ　NVIDIA　T400　2GB

エルザ

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ELSA　エルザ　NVIDIA　T400　2GB
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商品の詳細

エルザ製　NVIDIAT4002GB　です
ロープロファイルで消費電力も少ないためスリムパソコンでもご使用いただけます
1年ほど使用しましたがまだまだ使えます　付属品は写真のものが全てです
中古品であることをご理解の上購入お願いします

商品の説明

NVIDIA T400 - 株式会社 エルザ ジャパン
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