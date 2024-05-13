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ELSA エルザ NVIDIA T400 2GB
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商品の詳細
エルザ製 NVIDIAT4002GB です
ロープロファイルで消費電力も少ないためスリムパソコンでもご使用いただけます
1年ほど使用しましたがまだまだ使えます 付属品は写真のものが全てです
中古品であることをご理解の上購入お願いします
ロープロファイルで消費電力も少ないためスリムパソコンでもご使用いただけます
1年ほど使用しましたがまだまだ使えます 付属品は写真のものが全てです
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商品の説明
ELSA エルザ NVIDIA T400 2GB
ELSA エルザ NVIDIA T400 2GB
ELSA エルザ NVIDIA T400 2GB
ELSA エルザ NVIDIA T400 2GB
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ELSA エルザ NVIDIA T400 2GB
ELSA エルザ NVIDIA T400 2GB
ELSA エルザ NVIDIA T400 2GB
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