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TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 A063

タムロン

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TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 A063
TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 A063
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商品の詳細

TAMRON28-75mmF/2.8DiIIIVXDG2A063

#タムロン

SONYEマウント

＊レンズフードは付属しておりません。

＊レンズフィルター（Kenko　ZXIIプロテクター67S）が付属しています。（小さな傷がありますが写りに影響はありません）

完全動作品
2022年にヨドバシカメラにて新品購入。
普段は防湿庫で保管しております。


チリやカビなどはありません。
一年ほど使用しましたが目立った傷などはなく美品だと思います。
マウント...αEマウント系

商品の説明

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