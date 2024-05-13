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TAMRON 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 A063
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￥32300税込
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商品の詳細
TAMRON28-75mmF/2.8DiIIIVXDG2A063
#タムロン
SONYEマウント
＊レンズフードは付属しておりません。
＊レンズフィルター（Kenko ZXIIプロテクター67S）が付属しています。（小さな傷がありますが写りに影響はありません）
完全動作品
2022年にヨドバシカメラにて新品購入。
普段は防湿庫で保管しております。
チリやカビなどはありません。
一年ほど使用しましたが目立った傷などはなく美品だと思います。
マウント...αEマウント系
#タムロン
SONYEマウント
＊レンズフードは付属しておりません。
＊レンズフィルター（Kenko ZXIIプロテクター67S）が付属しています。（小さな傷がありますが写りに影響はありません）
完全動作品
2022年にヨドバシカメラにて新品購入。
普段は防湿庫で保管しております。
チリやカビなどはありません。
一年ほど使用しましたが目立った傷などはなく美品だと思います。
マウント...αEマウント系
商品の説明
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