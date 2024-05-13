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WD HDD 2TB 4枚セット　動作確認すみ　複数在庫あり

Vterse

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商品の詳細

ハードディスク2TBx4個
crystaldisklnfoにて動作確認済

HDD2TBX4枚4TB内容クリア済　　
ストレージ種類:HDD
フォームファクター種類:3.5インチ
外付けタイプ:使用可能
本体タイプ:内蔵タイプ

2枚セットから販売可能です、ご購入なさる場合も大歓迎、お気軽ご連絡下さい。
#WD

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商品の説明

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