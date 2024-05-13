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最終値下Onexplayer mini intel ミニキーボード、ケースセット

商品の詳細

最終値下です

来週には取下げます



OneNetbookのゲーミングUMPC

OnexplayerminiIntelver.です



Corei7-1195G7

メモリ16GB

SSD1TB

7インチ1920x1200



Thunderbolt3搭載なので外部GPUも

接続出来ます



カラー...ブラック

CPU種類...Corei7

画面サイズ...～11インチ

OS...Windows

メモリ...16GB～32GB未満

SSD容量...1000GB～

重量...～1.0kg未満