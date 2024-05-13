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最終値下Onexplayer mini intel ミニキーボード、ケースセット

Fterse

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最終値下Onexplayer mini intel ミニキーボード、ケースセット
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商品の詳細

最終値下です
来週には取下げます

OneNetbookのゲーミングUMPC
OnexplayerminiIntelver.です

Corei7-1195G7
メモリ16GB
SSD1TB
7インチ1920x1200

Thunderbolt3搭載なので外部GPUも
接続出来ます

カラー...ブラック
CPU種類...Corei7
画面サイズ...～11インチ
OS...Windows
メモリ...16GB～32GB未満
SSD容量...1000GB～
重量...～1.0kg未満

商品の説明

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