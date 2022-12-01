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【新品/未使用】JAPANNEXT ゲーミングモニター

ジャパンネクスト

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【新品/未使用】JAPANNEXT ゲーミングモニター
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商品の詳細

JAPANNEXTJN-IPS245FHDR240BLACK

#Atlantis
#JAPANNEXT

【スペック】
・モニタサイズ···24.5インチ
・解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
・240Hz対応
・応答速度···1ms
・表面処理···ノングレア(非光沢)

【備考】
新品、未使用です。(2022/12購入)
購入当時の梱包のまま使用する機会がなかったので出品するに至りました。

商品参考URL
https://www.yodobashi.com/product/100000001006971252/?gclid=Cj0KCQjwsp6pBhCfARIsAD3GZubeEJK-4WuHyaLGNelMQ4f2Fyb4ywjaktDyhMEwWAHNL0YDq00vHAUaAtN7EALw_wcB

商品の説明

【新品/未使用】JAPANNEXT ゲーミングモニター
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