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【新品/未使用】JAPANNEXT ゲーミングモニター
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￥11508税込
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商品の詳細
JAPANNEXTJN-IPS245FHDR240BLACK
#Atlantis
#JAPANNEXT
【スペック】
・モニタサイズ···24.5インチ
・解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
・240Hz対応
・応答速度···1ms
・表面処理···ノングレア(非光沢)
【備考】
新品、未使用です。(2022/12購入)
購入当時の梱包のまま使用する機会がなかったので出品するに至りました。
商品参考URL
https://www.yodobashi.com/product/100000001006971252/?gclid=Cj0KCQjwsp6pBhCfARIsAD3GZubeEJK-4WuHyaLGNelMQ4f2Fyb4ywjaktDyhMEwWAHNL0YDq00vHAUaAtN7EALw_wcB
#Atlantis
#JAPANNEXT
【スペック】
・モニタサイズ···24.5インチ
・解像度（規格）···フルHD（1920x1080）
・240Hz対応
・応答速度···1ms
・表面処理···ノングレア(非光沢)
【備考】
新品、未使用です。(2022/12購入)
購入当時の梱包のまま使用する機会がなかったので出品するに至りました。
商品参考URL
https://www.yodobashi.com/product/100000001006971252/?gclid=Cj0KCQjwsp6pBhCfARIsAD3GZubeEJK-4WuHyaLGNelMQ4f2Fyb4ywjaktDyhMEwWAHNL0YDq00vHAUaAtN7EALw_wcB
商品の説明
JN-VG238FHD165
JN-T215FLG144FHD
JN-39VCG165WQHDR-C65W
JN-315IPS144UHDR-N
【生産完了】JN-IPS27FHDR240
【Amazon.co.jp限定】JAPANNEXT 28インチゲーミングモニター JN-280IPS144UHDR HDMI2.1対応 4K(3840 x 2160) 144Hz 液晶モニター HDMI DP
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JN-I27FR240-N
JN-VG233WFHD200
JN-IPS40UWQHDR144
JN-238GT165WQHDR
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