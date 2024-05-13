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パラコード　550/4mm/7std 　ピンク・パープル系

Pstoop

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パラコード　550/4mm/7std 　ピンク・パープル系
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商品の詳細

○楽天　蔵kuraya-Styeで購入
○残ったパラコード
○測り、切る時に触っております。

※出品理由：素材の違うパラコード使用しているため不要

【商品説明】
パラコード／4mm7Strand550Paracord／7芯4mm
材質　：ナイロン／ポリエステル
長さ　：1ｍ～30ｍ（±5％）（＊標準テンションで計測）
太さ　：0.155インチ／3.94ｍｍ（約4ｍｍ）
重量　：約5ｇ／ｍ
耐張過重：550ポンド（約250kg）

商品の説明

パラコード　550/4mm/7std 　ピンク・パープル系
パラコード 550/4mm/7std ピンク・パープル系-eastgate.mk
パラコード　550/4mm/7std 　ピンク・パープル系
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