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パラコード 550/4mm/7std ピンク・パープル系
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￥5520税込
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商品の詳細
○楽天 蔵kuraya-Styeで購入
○残ったパラコード
○測り、切る時に触っております。
※出品理由：素材の違うパラコード使用しているため不要
【商品説明】
パラコード／4mm7Strand550Paracord／7芯4mm
材質 ：ナイロン／ポリエステル
長さ ：1ｍ～30ｍ（±5％）（＊標準テンションで計測）
太さ ：0.155インチ／3.94ｍｍ（約4ｍｍ）
重量 ：約5ｇ／ｍ
耐張過重：550ポンド（約250kg）
○残ったパラコード
○測り、切る時に触っております。
※出品理由：素材の違うパラコード使用しているため不要
【商品説明】
パラコード／4mm7Strand550Paracord／7芯4mm
材質 ：ナイロン／ポリエステル
長さ ：1ｍ～30ｍ（±5％）（＊標準テンションで計測）
太さ ：0.155インチ／3.94ｍｍ（約4ｍｍ）
重量 ：約5ｇ／ｍ
耐張過重：550ポンド（約250kg）
商品の説明
パラコード 550/4mm/7std ピンク・パープル系-eastgate.mk
パラコード 550/4mm/7std ピンク・パープル系-eastgate.mk
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