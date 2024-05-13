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ユザワヤ: 100g毛糸[フリーソック＜フルーツ＞] 2023年秋冬 6色6玉
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￥4393税込
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商品の詳細
#Jerryハイクオリティ商品
#Jerryユザワヤ毛糸2023年フリーソックフルーツ
#ユザワヤ毛糸フリーソックフルーツ
#Jerryアクリル100％毛糸
#Jerry1玉100G毛糸
◎新品未使用◎
☆ユザワヤ限定商品2023年秋冬新商品
抗菌防臭
[抗菌フリーソック＜フルーツ＞]
・色番:1番アップル
ロット:894
・色番:2番バナナ
ロット:895
・色番:3番ドラゴンフルーツ
ロット:896
・色番:4番キウイフルーツ
ロット:897
・色番:5番ストロベリー
ロット:898
・色番:6番ウォーターメロン
ロット:899
以上、各色1玉ずつ
合計:全6色6玉アソートセットに成ります。
＊メーカー希望価格:定価1,408円(税込)
【匿名配送らくらくメルカリ便80サイズ】
無料箱または配送用化粧袋に収めてのお届けを予定しています。
[2023年秋冬全6色:各糸共通糸の詳細]
スーパーウォッシュウール60%
アクリル40%
100g(糸長約380m)
標準ゲージ(メリヤス編み)
26目38段
棒針:3号
かぎ針:3/0号
トルコ製
#Jerryハイクオリティ商品
#Jerryユザワヤ毛糸2023年フリーソックフルーツ
#ユザワヤ毛糸フリーソックフルーツ
#Jerryアクリル100％毛糸
#Jerry1玉100G毛糸
ユザワヤ
毛糸
フリーソック
フルーツ
リンゴ
バナナ
ドラゴンフルーツ
キウイフルーツ
イチゴ
スイカ
2023年
秋冬
新商品
全6色
80サイズ
#Jerryユザワヤ毛糸2023年フリーソックフルーツ
#ユザワヤ毛糸フリーソックフルーツ
#Jerryアクリル100％毛糸
#Jerry1玉100G毛糸
◎新品未使用◎
☆ユザワヤ限定商品2023年秋冬新商品
抗菌防臭
[抗菌フリーソック＜フルーツ＞]
・色番:1番アップル
ロット:894
・色番:2番バナナ
ロット:895
・色番:3番ドラゴンフルーツ
ロット:896
・色番:4番キウイフルーツ
ロット:897
・色番:5番ストロベリー
ロット:898
・色番:6番ウォーターメロン
ロット:899
以上、各色1玉ずつ
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＊メーカー希望価格:定価1,408円(税込)
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[2023年秋冬全6色:各糸共通糸の詳細]
スーパーウォッシュウール60%
アクリル40%
100g(糸長約380m)
標準ゲージ(メリヤス編み)
26目38段
棒針:3号
かぎ針:3/0号
トルコ製
#Jerryハイクオリティ商品
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ユザワヤ
毛糸
フリーソック
フルーツ
リンゴ
バナナ
ドラゴンフルーツ
キウイフルーツ
イチゴ
スイカ
2023年
秋冬
新商品
全6色
80サイズ
商品の説明
秋冬毛糸 『ハニカムヤーン 6番色』 World Festa ワールドフェスタ 【ユザワヤ限定商品】-ユザワヤ公式ネットショップ
秋冬毛糸 『ハニカムヤーン 6番色』 World Festa ワールドフェスタ 【ユザワヤ限定商品】-ユザワヤ公式ネットショップ
秋冬毛糸 『フルーツガーデン 6番色』 【ユザワヤ限定商品】-ユザワヤ公式ネットショップ
【通販限定色】 秋冬毛糸 『ハニカムヤーン T6番色』 World Festa ワールドフェスタ 【ユザワヤ限定商品】-ユザワヤ公式ネットショップ
2023年 お楽しみ袋 『NOVITA毛糸 3種(6玉) 5,800円+税』-ユザワヤ公式ネットショップ
【3玉以上でお買い得！】秋冬毛糸 『ナチュラルアルパカ 並太 6番色 キナリ』-ユザワヤ公式ネットショップ
3玉以上でお買い得！】秋冬毛糸 『ピュアウール 超極太 310番色 ...
3玉以上でお買い得！】秋冬毛糸 『ピュアウール 超極太 301番色 ...
【3玉以上でお買い得！】秋冬毛糸 『アルパカミックスロール 32415番色 エメラルドパープル』 【ユザワヤ限定商品】-ユザワヤ公式ネットショップ
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【3玉以上でお買い得！】秋冬毛糸 『カラフルテイル ハンドダイ H08番色 AYFS22117』 【ユザワヤ限定商品】-ユザワヤ公式ネットショップ
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【3玉以上でお買い得！】 【2022年秋冬新作】 秋冬毛糸 『トラディショナルツイード 740番色』World Festa ワールドフェスタ【ユザワヤ限定商品】-ユザワヤ公式ネットショップ
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