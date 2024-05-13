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ユザワヤ: 100g毛糸[フリーソック＜フルーツ＞] 2023年秋冬 6色6玉

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ユザワヤ: 100g毛糸[フリーソック＜フルーツ＞] 2023年秋冬 6色6玉
ユザワヤ: 100g毛糸[フリーソック＜フルーツ＞] 2023年秋冬 6色6玉
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商品の詳細

#Jerryハイクオリティ商品

#Jerryユザワヤ毛糸2023年フリーソックフルーツ

#ユザワヤ毛糸フリーソックフルーツ

#Jerryアクリル100％毛糸

#Jerry1玉100G毛糸

◎新品未使用◎
☆ユザワヤ限定商品2023年秋冬新商品

抗菌防臭
[抗菌フリーソック＜フルーツ＞]
・色番:1番アップル
ロット:894
・色番:2番バナナ
ロット:895
・色番:3番ドラゴンフルーツ
ロット:896
・色番:4番キウイフルーツ
ロット:897
・色番:5番ストロベリー
ロット:898
・色番:6番ウォーターメロン
ロット:899
以上、各色1玉ずつ
合計:全6色6玉アソートセットに成ります。

＊メーカー希望価格:定価1,408円(税込)

【匿名配送らくらくメルカリ便80サイズ】
無料箱または配送用化粧袋に収めてのお届けを予定しています。

[2023年秋冬全6色:各糸共通糸の詳細]
スーパーウォッシュウール60%
アクリル40%
100g(糸長約380m)
標準ゲージ(メリヤス編み)
26目38段
棒針:3号
かぎ針:3/0号

トルコ製

#Jerryハイクオリティ商品

#Jerryユザワヤ毛糸2023年フリーソックフルーツ

#ユザワヤ毛糸フリーソックフルーツ

#Jerryアクリル100％毛糸

#Jerry1玉100G毛糸

ユザワヤ
毛糸
フリーソック
フルーツ

リンゴ
バナナ
ドラゴンフルーツ
キウイフルーツ
イチゴ
スイカ

2023年
秋冬
新商品
全6色

80サイズ

商品の説明

ユザワヤ: 100g毛糸[フリーソック＜フルーツ＞] 2023年秋冬 6色6玉
秋冬毛糸 『ハニカムヤーン 6番色』 World Festa ワールドフェスタ 【ユザワヤ限定商品】-ユザワヤ公式ネットショップ
ユザワヤ: 100g毛糸[フリーソック＜フルーツ＞] 2023年秋冬 6色6玉
秋冬毛糸 『ハニカムヤーン 6番色』 World Festa ワールドフェスタ 【ユザワヤ限定商品】-ユザワヤ公式ネットショップ
ユザワヤ: 100g毛糸[フリーソック＜フルーツ＞] 2023年秋冬 6色6玉
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ユザワヤ: 100g毛糸[フリーソック＜フルーツ＞] 2023年秋冬 6色6玉
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ユザワヤ: 100g毛糸[フリーソック＜フルーツ＞] 2023年秋冬 6色6玉
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秋冬毛糸 『トラディショナルツイード 179番色』 World Festa ワールドフェスタ 【ユザワヤ限定商品】-ユザワヤ公式ネットショップ

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