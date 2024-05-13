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野呂英作『麻絹』（夏糸） ホワイト4玉　1

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商品の詳細

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『麻絹』は
素材：リネン69％、分類外繊維（和紙）30％、ナイロン1％
容量：40ｇ玉巻（約140ｍ）
使用針：棒針　6～8号　かぎ針　6～7号

ご注意：濃色品は染料の性質上、色落ちしやすいので、白・淡色品と分けてお洗いください。紡績・撚糸・玉巻加工の製造工程で、玉の中に結び目が発生する場合がありますが、ご了承ください。圧縮梱包にて発送いたします。

商品の説明

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