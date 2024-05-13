野呂英作『麻絹』（夏糸） ホワイト4玉　1

商品の詳細

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『麻絹』は

素材：リネン69％、分類外繊維（和紙）30％、ナイロン1％

容量：40ｇ玉巻（約140ｍ）

使用針：棒針 6～8号 かぎ針 6～7号



ご注意：濃色品は染料の性質上、色落ちしやすいので、白・淡色品と分けてお洗いください。紡績・撚糸・玉巻加工の製造工程で、玉の中に結び目が発生する場合がありますが、ご了承ください。圧縮梱包にて発送いたします。