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SEIKOメンズ腕時計 チタン製
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￥2280税込
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商品の詳細
丈夫で軽量で肌に優しいチタン製のSEIKOメンズ腕時計です。
数回しか使用していませんが、裏蓋には電気交換した時に付いた傷があります。
状態は良いです。
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商品の説明
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