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座敷童子ちゃんパワー モテネックレスとピアス❤️
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商品の詳細
小ぶりですが、愛されパワー炸裂の子です♡
先日の月夜のエネルギーもパールに入っております❤️❤️❤️
キラキラ輝く度に貴方もキラキラ輝きだすそうですよ(*˘ᗜ˘*).。.:*♡
愛されパワー炸裂です‼️
愛されちゃってください❤️^^
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愛されパワー炸裂です‼️
愛されちゃってください❤️^^
商品の説明
『5年保証』 座敷童子ちゃんパワー モテネックレスとピアス❤️ ブレスレット
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