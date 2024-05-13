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座敷童子ちゃんパワー　モテネックレスとピアス❤️

Ystoop

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商品の詳細

小ぶりですが、愛されパワー炸裂の子です♡
先日の月夜のエネルギーもパールに入っております❤️❤️❤️
キラキラ輝く度に貴方もキラキラ輝きだすそうですよ(*˘ᗜ˘*).。.:*♡

愛されパワー炸裂です‼️
愛されちゃってください❤️^^

商品の説明

座敷童子ちゃんパワー　モテネックレスとピアス❤️
『5年保証』 座敷童子ちゃんパワー　モテネックレスとピアス❤️ ブレスレット

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