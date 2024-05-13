『天然シルキーサファイア』0.65ct ベトナム産 ルース 宝石【3879】

商品の詳細

◻︎重量・・・0.65ct

◻︎サイズ・・・5.9×4.7×2.8㎜

◻︎カラー・・・シルキーピンク

◻︎産地・・・ベトナム産

◻︎加工・・・無し



※【注意点】※



・ソーティング・鑑別書取得出来ますので下記を御参照下さい。



・PC環境により色など実物と多少誤差が生じる場合がございます。



・稀に撮影では写らない面キズや内包物や色ムラなどある場合がございます。



・ご不明な点は納得いくまでお問い合わせ下さい。



・画像の追加もお気軽にお申し付け下さい。



・他サイトでも出品しておりますので売れた際はすぐ削除するように心掛けておりますが、万が一被ってしまった際に商品が無い場合がございますのでその点御理解お願い致します。



※【ソーティング・鑑別書取得について】※



◻︎鑑別機関

・日独宝石研究所



◻︎鑑別書

鑑別書¥3500(税込)+交通費¥1500

カバー代別途¥500



◻︎ミニ鑑別書

ミニ鑑別書¥2000(税込)＋交通費¥1500

カバー代別途¥300



◻︎ソーティング

ソーティング¥1500(税込)+交通費¥1500





・別途特殊検査料金がかかる場合がございます。



・取得まで1週間程度お時間頂きます。



・購入後取得代金のみ先にお支払いお願い致します。



・ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。