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古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro
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￥14700税込
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商品の詳細
古布の木綿裂織り袖なし野良着、当時の継当てが入ったものです。
存在感素晴らしいオリジナルのままの野良着です。
サイズ着丈77cm、身幅46cm、裄丈45cm
破れなど著しいダメージはありませんが古いものとご承知ください。
こちらは宅急便にて発送いたします。
存在感素晴らしいオリジナルのままの野良着です。
サイズ着丈77cm、身幅46cm、裄丈45cm
破れなど著しいダメージはありませんが古いものとご承知ください。
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商品の説明
古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro
古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro
古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro
古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro
古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro
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古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro
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