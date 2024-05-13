古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro

商品の詳細

古布の木綿裂織り袖なし野良着、当時の継当てが入ったものです。



存在感素晴らしいオリジナルのままの野良着です。



サイズ着丈77cm、身幅46cm、裄丈45cm



破れなど著しいダメージはありませんが古いものとご承知ください。



こちらは宅急便にて発送いたします。