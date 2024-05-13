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古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro

Ystoop

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14700税込

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古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro
古布古裂 継当てなど、木綿裂織りの袖なし野良着 襤褸boro
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

古布の木綿裂織り袖なし野良着、当時の継当てが入ったものです。

存在感素晴らしいオリジナルのままの野良着です。

サイズ着丈77cm、身幅46cm、裄丈45cm

破れなど著しいダメージはありませんが古いものとご承知ください。

こちらは宅急便にて発送いたします。

商品の説明

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