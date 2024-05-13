ミナペルホネン　マテリアーリ　アネモネ　ネイビー　2m

商品の詳細

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生地の整理をしております。





【商品名】

ミナペルホネン

ファブリックマテリアーリ

アネモネ



minäperhonenmateriaali

anemone



【カラー】

ネイビー

ポーラーなし



【用尺】

生地幅×2m





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カラー··ネイビー

生地の種類···麻(ヘンプ/リネン)

生地の柄/デザイン···その他