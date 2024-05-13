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ミナペルホネン マテリアーリ アネモネ ネイビー 2m
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￥17424税込
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商品の詳細
ご覧頂きありがとうございます。
生地の整理をしております。
【商品名】
ミナペルホネン
ファブリックマテリアーリ
アネモネ
minäperhonenmateriaali
anemone
【カラー】
ネイビー
ポーラーなし
【用尺】
生地幅×2m
◯メルカリ便でご配送
◯折りたたんで発送します。
◯即購入大歓迎です。
◯タバコ、ペット、香水は、ありません。
◯値下げ交渉は、ご遠慮ください。
◯取り置き不可
⚠︎新品,未使用品ですが、一度人手に渡っております。
ご不安な場合は、ご購入をお控え下さい。
写真の状態が全てです。
らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。
カラー··ネイビー
生地の種類···麻(ヘンプ/リネン)
生地の柄/デザイン···その他
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ミナペルホネン
ファブリックマテリアーリ
アネモネ
minäperhonenmateriaali
anemone
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商品の説明
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