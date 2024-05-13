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ミナペルホネン　マテリアーリ　アネモネ　ネイビー　2m

Istoop

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17424税込

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ミナペルホネン　マテリアーリ　アネモネ　ネイビー　2m
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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。

生地の整理をしております。


【商品名】
ミナペルホネン
ファブリックマテリアーリ
アネモネ

minäperhonenmateriaali
anemone

【カラー】
ネイビー
ポーラーなし

【用尺】
生地幅×2m


◯メルカリ便でご配送
◯折りたたんで発送します。
◯即購入大歓迎です。
◯タバコ、ペット、香水は、ありません。
◯値下げ交渉は、ご遠慮ください。
◯取り置き不可

⚠︎新品,未使用品ですが、一度人手に渡っております。
ご不安な場合は、ご購入をお控え下さい。
写真の状態が全てです。

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カラー··ネイビー
生地の種類···麻(ヘンプ/リネン)
生地の柄/デザイン···その他

商品の説明

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