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ps4　cuh-1200a 500gb

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商品の詳細

中古品　汚れが目立つものの、動作正常

パッキンで巻いて配送

箱なしで配送　本体と電源ケーブル、hdmiケーブルおつけします

スペックは写真の箱画像にて

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商品の説明

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