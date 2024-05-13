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スタジオエフ
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￥2145税込
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商品の詳細
スタジオエフさんで購入
クレームシャンティーイ
200g以上が2個入っています。
未開封なのでラベル確認難しいですが、画像検索したものを載せています。ご参考を。
全長約370/1個
編む機会無いので出品いたします。
スタジオエフ
三國万里子
メルスリーエフ
アルパカ
毛糸
追加
アルパカリリヤーン「CrèmeChantilly」で編む、ガーター編みのカーディガンのキットです。
中空組織でたくさん空気を含んだ素材で、軽く肌触りがよく暖かなニットをお楽しみいただけます。
ゆったりとしたボックス型のカーデは難しい操作が少ないのでウェア編みビギナーの方にもトライしていただきやすいデザインです。
・セット内容:CrèmeChantilly(クレーム・シャンティーイ)220g×2かせ、編み図
・用意するもの:棒針12号、かぎ針7号、とじ針
・出来上がりサイズ:身巾50cm着丈57cm裄丈72cm
カラーはショコラです。
クレームシャンティーイ
200g以上が2個入っています。
未開封なのでラベル確認難しいですが、画像検索したものを載せています。ご参考を。
全長約370/1個
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スタジオエフ
三國万里子
メルスリーエフ
アルパカ
毛糸
追加
アルパカリリヤーン「CrèmeChantilly」で編む、ガーター編みのカーディガンのキットです。
中空組織でたくさん空気を含んだ素材で、軽く肌触りがよく暖かなニットをお楽しみいただけます。
ゆったりとしたボックス型のカーデは難しい操作が少ないのでウェア編みビギナーの方にもトライしていただきやすいデザインです。
・セット内容:CrèmeChantilly(クレーム・シャンティーイ)220g×2かせ、編み図
・用意するもの:棒針12号、かぎ針7号、とじ針
・出来上がりサイズ:身巾50cm着丈57cm裄丈72cm
カラーはショコラです。
商品の説明
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