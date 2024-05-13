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◉アイさまおまとめ品◉YUWA・コッカなどハーフリネンスラブ生地
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-
￥4725税込
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商品の詳細
◉◉こちらはアイさまおまとめ品です◉◉
画像①
黄色 約27cm×約40cm
赤 約27cm×約38cm
画像②
約50cm×約55cm
こちらはこのサイズより小さくても
若干の横幅延長も可能です。
画像③
約23cm×約34cm 6枚
それぞれ1〜2cm程のサイズの差が
あります。
延長可能のものもあります。
画像④
左上 約27cm×約35cm
角を2箇所約7×8程使用しています
上ピンク地にバラ 約14cm×約21cm
上赤にお花 約8cm×約13cm
上赤の色違い 約6cm×約14cm
上右側 約6cm×約16cm
真ん中紫のバラ 約15cm四方
紫のバラの色違い 約8cm×約15cm
左下・右中と下 約7.5cm×約15cm
下中 約11cm×約18cm
画像⑤
約50cm×約55cm3枚
少しの延長可能です。
画像⑥
パープルチェック 約25cm×約30cm
ピンクチェック 約21cm四方
角を1箇所約6×10程使用しています
きいろの水玉 約13cm×約14cm
角を1箇所約7cm四方使用しています
赤の水玉は小さいハギレです。
画像⑦
約7cm四方 15色
それぞれ枚数が違います。
画像⑧
約7cm四方
いろいろな柄
画像⑨
約7cm四方
きいろ地に花柄やフルーツ柄
画像⑩
画像①
黄色 約27cm×約40cm
赤 約27cm×約38cm
画像②
約50cm×約55cm
こちらはこのサイズより小さくても
若干の横幅延長も可能です。
画像③
約23cm×約34cm 6枚
それぞれ1〜2cm程のサイズの差が
あります。
延長可能のものもあります。
画像④
左上 約27cm×約35cm
角を2箇所約7×8程使用しています
上ピンク地にバラ 約14cm×約21cm
上赤にお花 約8cm×約13cm
上赤の色違い 約6cm×約14cm
上右側 約6cm×約16cm
真ん中紫のバラ 約15cm四方
紫のバラの色違い 約8cm×約15cm
左下・右中と下 約7.5cm×約15cm
下中 約11cm×約18cm
画像⑤
約50cm×約55cm3枚
少しの延長可能です。
画像⑥
パープルチェック 約25cm×約30cm
ピンクチェック 約21cm四方
角を1箇所約6×10程使用しています
きいろの水玉 約13cm×約14cm
角を1箇所約7cm四方使用しています
赤の水玉は小さいハギレです。
画像⑦
約7cm四方 15色
それぞれ枚数が違います。
画像⑧
約7cm四方
いろいろな柄
画像⑨
約7cm四方
きいろ地に花柄やフルーツ柄
画像⑩
商品の説明
◉アイさまおまとめ品◉YUWA・コッカなどハーフリネンスラブ生地-
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