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Dstoop

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商品の詳細

◉◉こちらはアイさまおまとめ品です◉◉

画像①
　黄色　約27cm×約40cm
　赤　　約27cm×約38cm

画像②
　　　　約50cm×約55cm
　　　　こちらはこのサイズより小さくても
　　　　若干の横幅延長も可能です。

画像③
　　　　約23cm×約34cm　6枚
　　　　それぞれ1〜2cm程のサイズの差が
　　　　あります。
　　　　延長可能のものもあります。

　　　　
画像④
　左上　約27cm×約35cm
　　　　角を2箇所約7×8程使用しています
　上ピンク地にバラ　約14cm×約21cm
　上赤にお花　　　　約8cm×約13cm
　上赤の色違い　　　約6cm×約14cm
　上右側　　　　　　約6cm×約16cm
　真ん中紫のバラ　　約15cm四方
　紫のバラの色違い　約8cm×約15cm
　左下・右中と下　　約7.5cm×約15cm
　下中　　　　　　　約11cm×約18cm

画像⑤
　　　　約50cm×約55cm3枚
　　　　少しの延長可能です。

画像⑥
　　　　パープルチェック　約25cm×約30cm
　　　　ピンクチェック　　約21cm四方
　　　　　　角を1箇所約6×10程使用しています
　　　　きいろの水玉　約13cm×約14cm
　　　　　角を1箇所約7cm四方使用しています
　　　　赤の水玉は小さいハギレです。

画像⑦
　　　　約7cm四方　15色
　　　　それぞれ枚数が違います。

画像⑧
　　　　約7cm四方　　
　　　　いろいろな柄

画像⑨
　　　　約7cm四方　
　　　　きいろ地に花柄やフルーツ柄

画像⑩

商品の説明

◉アイさまおまとめ品◉YUWA・コッカなどハーフリネンスラブ生地
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