◉アイさまおまとめ品◉YUWA・コッカなどハーフリネンスラブ生地

商品の詳細

◉◉こちらはアイさまおまとめ品です◉◉



画像①

黄色 約27cm×約40cm

赤 約27cm×約38cm



画像②

約50cm×約55cm

こちらはこのサイズより小さくても

若干の横幅延長も可能です。



画像③

約23cm×約34cm 6枚

それぞれ1〜2cm程のサイズの差が

あります。

延長可能のものもあります。





画像④

左上 約27cm×約35cm

角を2箇所約7×8程使用しています

上ピンク地にバラ 約14cm×約21cm

上赤にお花 約8cm×約13cm

上赤の色違い 約6cm×約14cm

上右側 約6cm×約16cm

真ん中紫のバラ 約15cm四方

紫のバラの色違い 約8cm×約15cm

左下・右中と下 約7.5cm×約15cm

下中 約11cm×約18cm



画像⑤

約50cm×約55cm3枚

少しの延長可能です。



画像⑥

パープルチェック 約25cm×約30cm

ピンクチェック 約21cm四方

角を1箇所約6×10程使用しています

きいろの水玉 約13cm×約14cm

角を1箇所約7cm四方使用しています

赤の水玉は小さいハギレです。



画像⑦

約7cm四方 15色

それぞれ枚数が違います。



画像⑧

約7cm四方

いろいろな柄



画像⑨

約7cm四方

きいろ地に花柄やフルーツ柄



画像⑩