大地農園　紫陽花　プリザーブドフラワー

商品の詳細

大地農園プリザーブドフラワーの紫陽花



もう使わない為、出品します。





ソフトピラミッド紫陽花ヘッド

・オレガノパープル(2箱＋3分の1程)

・オレガノピンク

・ライムパープル

・ピンクライム(3分の2程)



ソフトゆめ紫陽花

・オレガノピンク

・オレガノパープル



合計新品6箱＋α





日の当たらない場所に保管していましたので、色褪せ等ほとんどありませんが、

あくまでも自宅保管品となりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願いします。



他出品中の花材との組み合わせをご希望の際はご相談ください。





花材

まとめ売り



素材···プリザーブドフラワー