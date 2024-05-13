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大地農園 紫陽花 プリザーブドフラワー
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￥2760税込
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商品の詳細
もう使わない為、出品します。
ソフトピラミッド紫陽花ヘッド
・オレガノパープル(2箱＋3分の1程)
・オレガノピンク
・ライムパープル
・ピンクライム(3分の2程)
ソフトゆめ紫陽花
・オレガノピンク
・オレガノパープル
合計新品6箱＋α
日の当たらない場所に保管していましたので、色褪せ等ほとんどありませんが、
あくまでも自宅保管品となりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願いします。
他出品中の花材との組み合わせをご希望の際はご相談ください。
花材
まとめ売り
素材···プリザーブドフラワー
商品の説明
大地農園・ピラミッドアジサイ・ラベンダー | プリザーブドフラワーKnext
大地農園！プリザーブドフラワー 「1輪分 ソフトピラミッドアジサイ クラウドピンク」プリザ アジサイ 紫陽花 花材 ハーバリウム おしゃれ かわいい プレゼント 贈り物 オオチノウエン ソフトピラミッドアジサイ・ヘッド
大地農園！プリザーブドフラワー 「2輪分 ソフトピラミッドアジサイ クラウドピンク」プリザ アジサイ 紫陽花 花材
大地農園！ プリザーブドフラワー 「ピラミッドアジサイ オフホワイト ベビーブルー ネイビーブルー ３色セット ５g」プリザ アジサイ 紫陽花 花材 ハーバリウム おしゃれ かわいい プレゼント 贈り物 オオチノウエン ソフトピラミッドアジサイ・ヘッド
大地農園！ プリザーブドフラワー 「ピラミッドアジサイ ワインレッド ネイビーブルー グリーン ヴァイオレッド 4色セット ５g」 アジサイ 紫陽花 花材 ハーバリウム 贈り物 オオチノウエン ソフトピラミッドアジサイ・ヘッド
アナベル オレガノパープル・大地農園 紫陽花 プリザーブドフラワー
大地農園 プリザーブドフラワー ソフトピラミッドアジサイ·ヘッド(グラデーション加工) ライムロゼ 約2輪(7~15G)DO001515-720
大地農園・ゆめアジサイ・ローズ | プリザーブドフラワーKnext
大地農園！プリザーブドフラワー 「2輪分 ソフトピラミッドアジサイ パールグレー」プリザ アジサイ 紫陽花 花材 ハーバリウム おしゃれ かわいい プレゼント 贈り物 オオチノウエン ソフトピラミッドアジサイ・ヘッド
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ロイヤルアジサイ シャンパン・モノトーン系・大地農園 プリザーブドフラワー 紫陽花
大地農園 プリザーブドフラワー ソフトゆめアジサイ·ヘッド ピンク 約2輪(7~15G) DO001900-101
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