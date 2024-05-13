特別価格♡リバティ♡タナローン♡オペラハウス　22B♡生地幅×４m♡

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定価¥14,520

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今だけ¥12,000

(¥2,520もお得！！)



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リバティ

タナローン



オペラハウス 22B



生地幅約108cm×４m



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※組み合わせも承ります！！

リバティタナローン 50cmから。

(特別価格は2023AW除外)



４m以上から特別価格となります。

４m¥12,000

５m¥15,000

６m¥18,000

７m¥21,000

８m¥24,000



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