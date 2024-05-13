特別価格♡リバティ♡タナローン♡オペラハウス　22B♡生地幅×４m♡

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5280税込

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販売価格：￥4,950 税込
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定価¥14,520
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今だけ¥12,000
(¥2,520もお得！！)

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リバティ
タナローン

オペラハウス　22B

生地幅約108cm×４m

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※組み合わせも承ります！！
リバティタナローン　50cmから。
(特別価格は2023AW除外)

４m以上から特別価格となります。
４m¥12,000
５m¥15,000
６m¥18,000
７m¥21,000
８m¥24,000

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商品の説明

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