ル・ボヌール・デ・ダム スイーツサンプラー　No.1156

商品の詳細

▷品名／LeBonheurdesDames

(ル・ボヌール・デ・ダム)

スイーツサンプラー

上級者向けNo.1156

クロスステッチ＆プチポワン

▷詳細／刺繍布・刺繍糸・針・図案・飾り

▷出来上がりサイズ／約40x30cm

（余白を含む出来上がりサイズ）

▷状態／新品・未開封です。

▷発送／発送方法は、変更となる場合があります。

ご了承下さい。

▷送料込みのお値段です。





▶︎輸入品の為、商品の包装に擦れなど

ありますがご了承下さい。

▶︎購入時より商品の包装に破れがありました。

（写真7枚目）

▶︎配送中の破損、未着等の責任は負いません。

▶︎出品商品はいずれも自宅保管の為、

ご理解のうえご購入をお願いします。

▶︎即購入の方を優先させていただきます。

▶︎上記が気になる方は、ご購入をお控え下さい。





お読み頂き、ありがとうございました。

ご検討のほど、お願いいたします。



#クロスステッチ

#ハンドメイド

#ル・ボヌール・デ・ダム

#LeBonheurdesDames