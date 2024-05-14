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ル・ボヌール・デ・ダム スイーツサンプラー No.1156
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￥2600税込
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商品の詳細
▷品名／LeBonheurdesDames
(ル・ボヌール・デ・ダム)
スイーツサンプラー
上級者向けNo.1156
クロスステッチ＆プチポワン
▷詳細／刺繍布・刺繍糸・針・図案・飾り
▷出来上がりサイズ／約40x30cm
（余白を含む出来上がりサイズ）
▷状態／新品・未開封です。
▷発送／発送方法は、変更となる場合があります。
ご了承下さい。
▷送料込みのお値段です。
▶︎輸入品の為、商品の包装に擦れなど
ありますがご了承下さい。
▶︎購入時より商品の包装に破れがありました。
（写真7枚目）
▶︎配送中の破損、未着等の責任は負いません。
▶︎出品商品はいずれも自宅保管の為、
ご理解のうえご購入をお願いします。
▶︎即購入の方を優先させていただきます。
▶︎上記が気になる方は、ご購入をお控え下さい。
お読み頂き、ありがとうございました。
ご検討のほど、お願いいたします。
#クロスステッチ
#ハンドメイド
#ル・ボヌール・デ・ダム
#LeBonheurdesDames
(ル・ボヌール・デ・ダム)
スイーツサンプラー
上級者向けNo.1156
クロスステッチ＆プチポワン
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▷出来上がりサイズ／約40x30cm
（余白を含む出来上がりサイズ）
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#ハンドメイド
#ル・ボヌール・デ・ダム
#LeBonheurdesDames
商品の説明
ル・ボヌール・デ・ダム スイーツサンプラー No.1156 ファッション ...
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