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pt900ダイヤモンドハーフエタニティり

Astoop

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商品の詳細

pt900ダイヤモンドハーフエタニティリング
素材···pt900
ダイヤモンド0.5
指輪号数···11号
購入価格120000円
ダイヤモンド7石がキラキラ輝きます
中古品で小傷はあります。
中古品をご理解してくださる方ご検討よろしくお願いします。

商品の説明

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