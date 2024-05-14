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有輪ローラアシュレイ　シャーティング　Tulips 水色

Xstoop

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有輪ローラアシュレイ　シャーティング　Tulips 水色
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綿100%

110cm巾　長さ302cm

YUWALAH23-048シリーズ
LIVELIFECOLLECTION
MADEINJAPAN
ManufacturedbyKOWA
underlicensefrom
LauraAshleyBrands

素人カットの為、多少の誤差はご了承下さい。
畳みジワの他にもシワもあります。
糸クズが付いている場合もあります。

商品の説明

有輪ローラアシュレイ シャーティング Tulips 水色 | www.mdh.com.sa
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