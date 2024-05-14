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有輪ローラアシュレイ シャーティング Tulips 水色
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￥2327税込
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商品の詳細
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写真の色と異なる事もあります。
コチラの商品は延長は出来ません。
綿100%
110cm巾 長さ302cm
YUWALAH23-048シリーズ
LIVELIFECOLLECTION
MADEINJAPAN
ManufacturedbyKOWA
underlicensefrom
LauraAshleyBrands
素人カットの為、多少の誤差はご了承下さい。
畳みジワの他にもシワもあります。
糸クズが付いている場合もあります。
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商品の説明
有輪ローラアシュレイ シャーティング Tulips 水色
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