有輪ローラアシュレイ　シャーティング　Tulips 水色

商品の詳細

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写真の色と異なる事もあります。

コチラの商品は延長は出来ません。



綿100%



110cm巾 長さ302cm



YUWALAH23-048シリーズ

LIVELIFECOLLECTION

MADEINJAPAN

ManufacturedbyKOWA

underlicensefrom

LauraAshleyBrands



素人カットの為、多少の誤差はご了承下さい。

畳みジワの他にもシワもあります。

糸クズが付いている場合もあります。