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夏 袋帯 黒地 絽
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￥3204税込
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商品の詳細
夏用 袋帯
カジュアルからパーティまで
使いやすい袋帯です
たたみシワ、折シワや色褪せなど
全体的に使用感があります
個人保管のリユース品に
ご理解いただける方のみ
ご検討下さいませ。
幅 約31センチ
長さ 約440センチ
コンパクトに畳んでの
発送となります。
ご了承下さいませ。
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たたみシワ、折シワや色褪せなど
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商品の説明
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