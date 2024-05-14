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夏　袋帯　黒地　絽

Ostoop

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夏　袋帯　黒地　絽
夏　袋帯　黒地　絽
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商品の詳細

夏用　袋帯
カジュアルからパーティまで
使いやすい袋帯です

たたみシワ、折シワや色褪せなど
全体的に使用感があります

個人保管のリユース品に
ご理解いただける方のみ
ご検討下さいませ。

幅　　約31センチ
長さ　約440センチ

コンパクトに畳んでの
発送となります。
ご了承下さいませ。

商品の説明

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