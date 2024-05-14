白綾苑大庭 逸品 正絹 全通 袋帯

商品の詳細

百綾苑大庭の袋帯 ジャワ更紗 仕立て済みです。

華やかで個性的、どんなお着物にも上品さを醸し出す出立ちに、一目惚れで購入いたしましたが、身に付ける機会もなく手放すことにいたしました。どなたか気に入ってくださる方がいらしたらとても嬉しいです。



ご購入希望でしたらお値下げにもできるだけ対応したいと思います。



#大庭

#百綾苑大庭

#正絹

#全通

#袋帯

#成人式

#訪問着