１連◆高品質エチオピアンオパール◇スペシャルカットa◇誕生石天然石アクセサリーに

商品の詳細

高品質なエチオピア産プレシャスオパール。

ウォーターオパールとも呼ばれるクリアなベースカラーに、たっぷりな遊色が虹色に煌めきます。



画像実物をお送りします。



他にも天然石素材出品中です→#ohsuram素材



10月の誕生石オパール一覧はこちら→#ohsuramopal



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◆同梱おまとめ割◆

２点目以降１点につき

・アクセサリー類 -200yen

・素材類 -100yen

ご購入前にお声がけ下さいませ。

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カラー···ホワイト

素材···天然石