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１連◆高品質エチオピアンオパール◇スペシャルカットa◇誕生石天然石アクセサリーに

Astoop

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

高品質なエチオピア産プレシャスオパール。
ウォーターオパールとも呼ばれるクリアなベースカラーに、たっぷりな遊色が虹色に煌めきます。

画像実物をお送りします。

他にも天然石素材出品中です→#ohsuram素材

10月の誕生石オパール一覧はこちら→#ohsuramopal


◆同梱おまとめ割◆
２点目以降１点につき
・アクセサリー類　-200yen
・素材類　　-100yen
ご購入前にお声がけ下さいませ。




カラー···ホワイト
素材···天然石

商品の説明

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