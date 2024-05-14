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１連◆高品質エチオピアンオパール◇スペシャルカットa◇誕生石天然石アクセサリーに
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￥5104税込
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商品の詳細
高品質なエチオピア産プレシャスオパール。
ウォーターオパールとも呼ばれるクリアなベースカラーに、たっぷりな遊色が虹色に煌めきます。
画像実物をお送りします。
他にも天然石素材出品中です→#ohsuram素材
10月の誕生石オパール一覧はこちら→#ohsuramopal
◆同梱おまとめ割◆
２点目以降１点につき
・アクセサリー類 -200yen
・素材類 -100yen
ご購入前にお声がけ下さいませ。
カラー···ホワイト
素材···天然石
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カラー···ホワイト
素材···天然石
商品の説明
１連◆高品質エチオピアンオパール◇スペシャルカットa◇誕生石天然石アクセサリーに
１連◆高品質エチオピアンオパール◇スペシャルカットa◇誕生石天然石アクセサリーに
１連◆高品質エチオピアンオパール◇スペシャルカットa◇誕生石天然石アクセサリーに
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