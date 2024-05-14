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血赤珊瑚 変形 天然 MCL-167
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商品の詳細
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血赤珊瑚
サイズ(最大):約32.5×21.0×18.1mm
重さ:約16.4g
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☆お使いの機器によって色味が異なる場合がございます。十分ご納得の上ご購入をお願い致します。
その他の商品はこちら→#Transporterの商品
#本珊瑚#血珊瑚#赤珊瑚#宝石珊瑚#国産#天然#さんご#サンゴ#珊瑚
カラー···レッド
石の素材···サンゴ
血赤珊瑚
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カラー···レッド
石の素材···サンゴ
商品の説明
血赤珊瑚 変形 天然 MCL-167 | labiela.com
血赤珊瑚 変形 天然 MCL-167 | labiela.com
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