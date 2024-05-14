  • 血赤珊瑚 変形 天然 MCL-167
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血赤珊瑚 変形 天然 MCL-167

Ustoop

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血赤珊瑚 変形 天然 MCL-167
血赤珊瑚 変形 天然 MCL-167
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商品の詳細

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血赤珊瑚
サイズ(最大):約32.5×21.0×18.1mm
重さ:約16.4g

☆材料・置物・観賞用などにいかがですか？

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#本珊瑚#血珊瑚#赤珊瑚#宝石珊瑚#国産#天然#さんご#サンゴ#珊瑚

カラー···レッド
石の素材···サンゴ

商品の説明

血赤珊瑚 変形 天然 MCL-167
血赤珊瑚 変形 天然 MCL-167 | labiela.com
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m-0835 血赤珊瑚 ルース 変形 2.04g 高知県産 | www.esn-ub.org
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