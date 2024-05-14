血赤珊瑚 変形 天然 MCL-167

商品の詳細

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血赤珊瑚

サイズ(最大):約32.5×21.0×18.1mm

重さ:約16.4g



☆材料・置物・観賞用などにいかがですか？



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#Transporterの珊瑚



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カラー···レッド

石の素材···サンゴ