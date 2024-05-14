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ランヴィエ羊毛2キロ【羊毛フェルト】
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￥5047税込
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商品の詳細
2年ほど前に購入しましたが
押入れに眠っておりました。
2キロあります。
ふんわりしているので布団圧縮袋に入れて発送致します。
生地の柄/デザイン···無地
カラー···ホワイト
#羊毛フェルト
#ランヴィエ羊毛
#ハンドメイド
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2キロあります。
ふんわりしているので布団圧縮袋に入れて発送致します。
生地の柄/デザイン···無地
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商品の説明
ランヴィエ羊毛2キロ【羊毛フェルト】-levercoffee.com
ランヴィエ羊毛2キロ【羊毛フェルト】-caregen-shop.com
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