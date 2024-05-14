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IGT天板 ウッドレジン
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￥5760税込
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商品の詳細
スノーピークのIGTテーブル用に作成した
ウッドレジン天板。2枚。
ハーフサイズユニットとを２枚並べるとワンユニットサイズのデザインが完成する仕上がりになっています。
両面をサンディングし蜜蝋コーティングを施してあります。
正規品に比べサイズに若干誤差があったり変形したりと諸々不足もあるかとは思いますが、一つ一つ丁寧に制作しておりますのでそれらもハンドメイドの“味と感じて頂けると幸いです。
#tsutoNのハンドメイドはコチラ←←←
カラー···ブラウン系
素材···ウッド・天然素材
#メルカリ専用
#オーダー
#ウォルナット
#無垢
#天然
#2液性レジン
#エポキシ
#ウッドショック
#手作り
#diy
#オリジナル
#日曜大工
#レジン
#リバーテーブル
#スノーピーク
#tsutoNMADE
#ハンドメイド
#アイアングリルテーブル
#スノーピーク
#キャンプ
#天然木
#天板
カラー···グリーン
素材···レジン/樹脂
カラー···グレー
ウッドレジン天板。2枚。
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両面をサンディングし蜜蝋コーティングを施してあります。
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カラー···グリーン
素材···レジン/樹脂
カラー···グレー
商品の説明
BundleWonk IGT天板 ウォールナット＆レジン
スノーピークIGT天板 1ユニットサイズ 2点 特価 www.coopetarrazu.com
BundleWonk IGT天板 ウォールナット＆レジン ハーフ – hinataストア
IGT天板 ウォールナット＆レジン WHITE | BundleWonk | BundleWonk ...
Amazon.co.jp: Bundlewonk IGT天板 ウォールナット レジン カーブ ...
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ウッドレジン IGT対応天板 | www.carmenundmelanie.at
BundleWonk IGT天板 ウォールナット＆レジン ハーフ – hinataストア
スノーピークIGT天板 1ユニットサイズ 2点 特価 www.coopetarrazu.com
スノーピークIGT天板125㍉×357㍉×10㍉×4枚 【最新入荷】 40.0%割引 www ...
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