IGT天板 ウッドレジン

商品の詳細

スノーピークのIGTテーブル用に作成した

ウッドレジン天板。2枚。



ハーフサイズユニットとを２枚並べるとワンユニットサイズのデザインが完成する仕上がりになっています。



両面をサンディングし蜜蝋コーティングを施してあります。



正規品に比べサイズに若干誤差があったり変形したりと諸々不足もあるかとは思いますが、一つ一つ丁寧に制作しておりますのでそれらもハンドメイドの“味と感じて頂けると幸いです。



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カラー···ブラウン系

素材···ウッド・天然素材

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カラー···グリーン

素材···レジン/樹脂



カラー···グレー