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1.198ct天然ブラックオパール ルース
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商品の詳細
素材...天然石
ブラックオパールのルースです。
キレイなオパールです！
ソーティング付き
パワーストーン
彫金
ハンドメイド
鉱物 標本
ダイヤモンド
サファイア
ルビー
ブラックオパールのルースです。
キレイなオパールです！
ソーティング付き
パワーストーン
彫金
ハンドメイド
鉱物 標本
ダイヤモンド
サファイア
ルビー
商品の説明
天然ブラックオパールルース1.28ctソーティングメモ付 | labiela.com
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