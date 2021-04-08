  • 1.198ct天然ブラックオパール ルース
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1.198ct天然ブラックオパール ルース

Qstoop

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1.198ct天然ブラックオパール ルース
1.198ct天然ブラックオパール ルース
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商品の詳細

素材...天然石
ブラックオパールのルースです。
キレイなオパールです！
ソーティング付き


パワーストーン
彫金
ハンドメイド
鉱物　標本
ダイヤモンド
サファイア
ルビー

商品の説明

天然ブラックオパールルース1.28ctソーティングメモ付 | labiela.com
天然ブラックオパールルース1.28ctソーティングメモ付 | labiela.com
天然ブラックオパールルース1.28ctソーティングメモ付 | labiela.com
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