  • 山羊絨100%(カシミヤ)
  • 山羊絨100%(カシミヤ)
  • 山羊絨100%(カシミヤ)
  • 山羊絨100%(カシミヤ)
山羊絨100%(カシミヤ)
  • 当日発送
  • 送料無料

山羊絨100%(カシミヤ)

Nstoop

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.1452件）07
販売価格 ：

2160税込

獲得ポイント ：
452ポイント

商品がカートに追加されました
山羊絨100%(カシミヤ)
山羊絨100%(カシミヤ)
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

コーン付き425g、色は写真3枚目に近い、太さは写真4枚目に、編みやすい太さだと思います。

埃があるかも知れません。

商品の説明

山羊絨100%(カシミヤ)
新品九色鹿新品9217手編抗起球山羊絨100%山羊絨線羊毛線-Taobao
山羊絨100%(カシミヤ)
羊絨線正品山羊絨100%中粗手工編織圍巾細線貂絨毛線6+6批發特價-Taobao
山羊絨100%(カシミヤ)
I.Dear-100%CASHMRER山羊絨純色針織軟儒圍脖圍巾(6色) | Yahoo奇摩購物中心
山羊絨100%(カシミヤ)
I.Dear-100%CASHMRER山羊絨純色針織軟儒圍脖圍巾(6色) | Yahoo奇摩購物中心
山羊絨100%(カシミヤ)
聖雪絨100%山羊絨男圓領AB紗復古阿蘭絞花加厚針織衫-Taobao
山羊絨100%(カシミヤ)
高端100%山羊絨毛衣高領彈力保暖內搭-設計所在| 薄針織| Yahoo奇摩購物中心
山羊絨100%(カシミヤ)
山羊絨開衫女100純羊絨外套女春秋季短款上衣高級感羊毛針織外搭-Taobao
山羊絨100%(カシミヤ)
I.Dear】100%CASHMERE純山羊絨重磅加厚水波紋圍巾/披肩(8色) |會員獨享 ...
山羊絨100%(カシミヤ)
DAK-3C專營店羊絨線正品山羊絨100%手工編織中粗手編純貂絨毛線團圍巾毛線diy
山羊絨100%(カシミヤ)
100% 喀什米爾山羊絨針織衫- 深卡其色| ZARA Taiwan, China / 中國台灣
山羊絨100%(カシミヤ)
風吹半夏現貨正品山羊絨100%手編中粗羊絨毛線團圍巾材料包手工編織diy ...
山羊絨100%(カシミヤ)
I.Dear-100%CASHMERE純山羊絨重磅加厚水波紋圍巾/披肩(CA510乳白色 ...
山羊絨100%(カシミヤ)
珍稀白絨100%山羊絨圍巾披肩兩用內蒙古雙面水波紋冬天加厚乳白色-Taobao
山羊絨100%(カシミヤ)
I.Dear】100%CASHMERE純山羊絨重磅加厚水波紋圍巾/披肩(8色) |會員獨享 ...
山羊絨100%(カシミヤ)
カシミヤ100%ウェーブマフラー/オレンジ

ハンドメイド・素材/材料・生地/糸のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ