- 当日発送
- 送料無料
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
- 販売価格 ：
-
￥2516税込
- 獲得ポイント ：
- 374ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
coeurdebijoux
クードゥビジュウ
アンティークカラーロングネックレス
＊モンタナmix＊
アクセサリーキットです。
定価￥3456
デザインチェーン＆ビーズボールNL
アクセサリーキットです。
定価￥4104
Woodmix2wayNecklace
＊Pinkmix＊
アクセサリーキットです。
定価￥3996
新品・未使用ですが、自宅で保管していたものです。
神経質な方はご購入をお控えくださいm(__)m
クードゥビジュウ
アンティークカラーロングネックレス
＊モンタナmix＊
アクセサリーキットです。
定価￥3456
デザインチェーン＆ビーズボールNL
アクセサリーキットです。
定価￥4104
Woodmix2wayNecklace
＊Pinkmix＊
アクセサリーキットです。
定価￥3996
新品・未使用ですが、自宅で保管していたものです。
神経質な方はご購入をお控えくださいm(__)m
商品の説明
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット