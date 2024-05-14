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coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット

Kstoop

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coeur de bijoux クードゥビジュウ ネックレスキット3点セット
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商品の詳細

coeurdebijoux
クードゥビジュウ

アンティークカラーロングネックレス
＊モンタナmix＊
アクセサリーキットです。
定価￥3456

デザインチェーン＆ビーズボールNL
アクセサリーキットです。
定価￥4104

Woodmix2wayNecklace
＊Pinkmix＊
アクセサリーキットです。
定価￥3996


新品・未使用ですが、自宅で保管していたものです。
神経質な方はご購入をお控えくださいm(__)m

商品の説明

2023年最新】クードゥビジュウの人気アイテム - メルカリ
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