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輸入生地 ウィリアム・モリスWilliam Morris コンプトン 輸入生地
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￥1819税込
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商品の詳細
ウィリアム・モリスWilliamMorrisコンプトン
高級輸入生地
昨年輸入して購入し保管していたものです。
キレイな状態です。
サイズ
約140✖️125
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商品の説明
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