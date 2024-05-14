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輸入生地　ウィリアム・モリスWilliam Morris コンプトン　輸入生地

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輸入生地　ウィリアム・モリスWilliam Morris コンプトン　輸入生地
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商品の詳細

ウィリアム・モリスWilliamMorrisコンプトン
高級輸入生地


昨年輸入して購入し保管していたものです。
キレイな状態です。


サイズ
約140✖️125

商品の説明

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