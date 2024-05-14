【希少です】ART.4110/2 アレキサンドライト 12×8ミリ 1袋

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商品の詳細

スワロフスキー

ART.4110/2

アレキサンドライト

12×8ミリ

1袋72個入り

カラーチェンジします。





とっても希少なものです！！

新品未使用品ですが、長期保管です。

ヴィンテージ品ですので、完璧を求める方や些細な事が気になる方は購入をお控えください。



他にもスワロフスキー出品しております。





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