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【希少です】ART.4110/2 アレキサンドライト 12×8ミリ 1袋
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￥6043税込
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商品の詳細
ART.4110/2
アレキサンドライト
12×8ミリ
1袋72個入り
カラーチェンジします。
とっても希少なものです！！
新品未使用品ですが、長期保管です。
ヴィンテージ品ですので、完璧を求める方や些細な事が気になる方は購入をお控えください。
他にもスワロフスキー出品しております。
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石の素材···スワロフスキー
商品の説明
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