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Istoop

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【希少です】ART.4110/2 アレキサンドライト 12×8ミリ 1袋
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

スワロフスキー
ART.4110/2
アレキサンドライト
12×8ミリ
1袋72個入り
カラーチェンジします。


とっても希少なものです！！
新品未使用品ですが、長期保管です。
ヴィンテージ品ですので、完璧を求める方や些細な事が気になる方は購入をお控えください。

他にもスワロフスキー出品しております。


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バレエ　新体操　社交ダンス　舞台衣装
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ベリーダンスフィギュアスケート
アクセサリーパーツ　アクセサリー材料


石の素材···スワロフスキー

商品の説明

【希少です】ART.4110/2 アレキサンドライト 12×8ミリ 1袋
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