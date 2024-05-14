毛糸 カシミヤ100% ツイード 200g - 生地/糸

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毛糸　カシミヤ100% ツイード　200g

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毛糸　カシミヤ100% ツイード　200g
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商品の詳細

MadeinItaly
HighQuality
ブランド　BiagioliModesto
Art.YorkTweed

太さ750m/100g

編み針3,5mm-4,5mm

ツイードで可愛くて編みやすいです。糸は柔らかくて肌に気持ちいいです。

カラー···グレー

商品の説明

毛糸　カシミヤ100% ツイード　200g
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