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Laines du Nord Paint Gradient Sock 毛糸
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￥5002税込
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商品の詳細
毛糸メーカーLainesduNordのPaintGradientSockです(^^)。
1玉100g420mで4plyのソックヤーンです。
1玉で左右同じ模様の靴下が編める毛糸です。
お色は写真上段左より11番、12番、
中段左より13番、14番です。
絵画のように美しいグラデーションが出てくるとっても素敵な糸です。
バラ売りも可能です（1玉3100円（厚さを3㎝以下に圧縮して発送、2玉6200円、3玉9300円））
気になった方は是非！
1玉100g420mで4plyのソックヤーンです。
1玉で左右同じ模様の靴下が編める毛糸です。
お色は写真上段左より11番、12番、
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絵画のように美しいグラデーションが出てくるとっても素敵な糸です。
バラ売りも可能です（1玉3100円（厚さを3㎝以下に圧縮して発送、2玉6200円、3玉9300円））
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商品の説明
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