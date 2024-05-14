  • Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
  • Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
  • Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
  • Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
  • Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
  • Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
  • 当日発送
  • 送料無料

Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸

Xstoop

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.5194件）07
販売価格 ：

5002税込

獲得ポイント ：
194ポイント

商品がカートに追加されました
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

毛糸メーカーLainesduNordのPaintGradientSockです(^^)。
　1玉100g420mで4plyのソックヤーンです。
　1玉で左右同じ模様の靴下が編める毛糸です。
　お色は写真上段左より11番、12番、
　中段左より13番、14番です。
　絵画のように美しいグラデーションが出てくるとっても素敵な糸です。
　バラ売りも可能です（1玉3100円（厚さを3㎝以下に圧縮して発送、2玉6200円、3玉9300円））
　気になった方は是非！

商品の説明

Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord　Paint Gradient Sock 　13番
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord　Paint Gradient Sock 　13番
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
高級輸入糸【限定入荷】★ペイント グラディエント ソック　PAINT GRADIENT SOCK　高級糸　数量限定　手編み　イタリア
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord Paint Gradient Sock 毛糸 - 編み物大好き - メルカリ
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord　Paint Gradient Sock 　16番
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord　Paint Gradient Sock 　15番
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord　Paint Gradient Sock 　10番
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
高級輸入糸【限定入荷】☆ペイント グラディエント ソック PAINT ...
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord　Paint Gradient Sock 　11番
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord Paint Gradient Sock 15番 | 編み物大好...
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord Paint Sock yarn - Etsy 日本
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord Paint Sock ソックヤーン 毛糸の通販 by 編み物大好き ...
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord Paint Sock yarn - Etsy 日本
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord Paint Gradient Sock 13番 | 編み物大好...
Laines du Nord Paint Gradient Sock　毛糸
Laines du Nord Paint Sock ソックヤーン 毛糸の通販 by 編み物大好き ...

ハンドメイド・素材/材料・生地/糸のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ