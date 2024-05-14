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商品の詳細

糸魚川小滝産原石から作り上げました。
10ミリサイズ2個
糸魚川ラベンダー原石の良質部分をカットして作りました丸玉です。
厳選したもので、とても綺麗です。ブレスレットなどにご利用できます。

商品の説明

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